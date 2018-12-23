Olay, gece saatlerinde Gebze Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bulunan elektrik direğindeki trafonun patlaması sonucu elektrik teli koptu. Elektrik teli, yolda yürüyen Ömer Altun'un üzerine düştü. DHA'nın haberine göre; talihsiz olay sonucu Altun'un vücudunda yanıklar oluştu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Altun'u Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Altun, burada yapılan müdahalenin ardından yanık ünitesinin bulunduğu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda 3'üncü derece yanıklar oluşan Ömer Altun ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.