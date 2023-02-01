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Gebze'de rüşvet aldığı öne sürülen cumhuriyet savcısı tutuklandı

Gebze'de rüşvet aldığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen ve suçüstü yakalandığı öne sürülen cumhuriyet savcısı tutuklandı

Giriş: 01.02.2023 - 00:55 | Güncelleme: ABONE OL
Gebze'de rüşvet aldığı öne sürülen cumhuriyet savcısı tutuklandı
Rüşvet aldığı öne sürülen cumhuriyet savcısı tutuklandı
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AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan cumhuriyet savcısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gebze Adliyesinde görevli savcı F.A'nın rüşvet aldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında savcı F.A. hakkında gözaltı kararı verildi. AA'nın haberine göre; suçüstü yakalanan cumhuriyet savcısı F.A. çıkarıldığı Gebze 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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