Gebze'de merdivenden düşen 9 yaşındaki çocuk öldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokakta merdivenden düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Giriş: 16.10.2025 - 01:42 Güncelleme: 16.10.2025 - 02:39
Gebze ilçesinde 9 yaşındaki Ali E, Mevlana Mahallesi 875/1 Sokak'taki merdivenden düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; yaralanan küçük çocuk, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali E, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
