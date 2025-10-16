Habertürk
        Gebze'de merdivenden düşen 9 yaşındaki çocuk öldü | Son dakika haberleri

        Gebze'de merdivenden düşen 9 yaşındaki çocuk öldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokakta merdivenden düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Giriş: 16.10.2025 - 01:42 Güncelleme: 16.10.2025 - 02:39
        Merdivenden düşen çocuk kurtarılamadı
        Gebze ilçesinde 9 yaşındaki Ali E, Mevlana Mahallesi 875/1 Sokak'taki merdivenden düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; yaralanan küçük çocuk, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali E, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

