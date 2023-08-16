Gebze'de işçi servisi TIR ile çarpıştı: 3 yaralı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen işçi servisi ile TIR'ın çarpışması sonucu 3 işçi yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi'nde ilerleyen Adem Ü. idaresindeki TIR, kavşakta kırmızı ışıkta geçen ve henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen işçi servisiyle çarpıştı.

Kazada, serviste bulunan işçiler Ş.A, M.Ş. ve C.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, çıkartılarak ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; ekipler, kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebep olan ve kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.