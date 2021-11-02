İş yerine pompalı saldırı: 1 ağır yaralı

AA

Tatlıkuyu Mahallesi 1301/1 Sokak'ta bir oto kaporta ve boyahanesinin otomatik alüminyum kepengine pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olay yerine gelen polis, içeride yaralı bir kişi bulunduğunu tespit etti. AA'nın haberine göre; başına saçma isabet ettiği belirlenen E.G. (35) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.