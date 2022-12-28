Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Gebze'de engelli kişi, evinin banyosunda ölü bulundu

Kocaeli Gebze'de bedensel engelli adam, evinin banyosunda oğlu tarafından ölü bulundu

Giriş: 28.12.2022 - 03:43 | Güncelleme: ABONE OL
Gebze'de engelli kişi, evinin banyosunda ölü bulundu
Evinin banyosunda ölü bulundu
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Gebze'de bedensel engelli kişi evinin banyosunda oğlu tarafından ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi 1012 Sokak'ta eşiyle yaşayan bedensel engelli Hamza Kömürcü, eşinin uyuduğu sırada yürüteçle banyoya girdi.

Kendisinden haber alamayarak eve gelen oğlu, banyoda babasının hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, Kömürcü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kömürcü'nün cenazesi, polis ve savcılık incelemesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Konya'daki ölümlü kazada, sürücünün aldığı cezaya tepki
Konya'daki ölümlü kazada, sürücünün aldığı cezaya tepki
Kars'ta aç kurtlar köye indi
Kars'ta aç kurtlar köye indi
Kaza yapan beton mikseri köprüden düştü: 3 yaralı
Kaza yapan beton mikseri köprüden düştü: 3 yaralı
İki TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
İki TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.