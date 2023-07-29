Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa ŞİDDET SARMALI! Yaşananlar kamerada: Gebze'de darp ettiği hamile kadının düşük yapmasına neden olan şahsın iş yerine silahlı saldırı!

        Hamile kadını darp edip düşük yapmasına neden olan şahsın iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hamile bir kadını darp ederek düşük yapmasına sebep olan şahsın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin ortaya çıkan görüntülerde 2 kişinin tabanca ile bir kişinin ise döner bıçağıyla iş yerine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı görülüyor. Yaralanan dönercinin akrabaları da kendilerine saldıran şahısların dükkanını taramalı tüfekle bastığı anbean kameralara yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gebze'de şiddet sarmalı! Yaşananlar kamerada!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanında meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, hamile Cansel Dursun'u darp ederek düşük yapmasına sebep olan esnaf Mustafa Ö.'ye silahlı saldırı gerçekleşti.

        Cansel Dursun'un akrabası olduğu öğrenilen 3 şahıs, dönerci dükkanına giderek Mustafa Ö'ye ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan Mustafa Ö. ve o esnada dükkanda bulunan tadilat ustası Zeki O. yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıslar ise kaçtı.

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oğluyla bir marketten alışveriş yapan hamile bir kadına, "sokak hayvanlarını besliyor" iddiasıyla bir kişi saldırdı. Olayda küçük çocuk yaralanırken, kadın çocuğunu düşürdü. Saldırıya uğrayan kadın "Ben düşük yaptım, o adam benim için katil" dedi
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oğluyla bir marketten alışveriş yapan hamile bir kadına, "sokak hayvanlarını besliyor" iddiasıyla bir kişi saldırdı. Olayda küçük çocuk yaralanırken, kadın çocuğunu düşürdü. Saldırıya uğrayan kadın "Ben düşük yaptım, o adam benim için katil" dedi https://www.haberturk.com/kocaeli-de-yasandi-kopekleri-besliyor-diye-saldiriya-ugrayan-kadin-dusuk-yapti-3610404

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, dizinden kurşunlanan Mustafa Ö. ile topuğundan yaralanan Zeki O.'yu hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri bir kişiyi 2 tabanca ile birlikte yakaladı.

        Olaya ilişkin görüntüler bugün ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kişinin elinde tabanca, bir kişinin ise elinde döner bıçağı ile Mustafa Ö.'nün dükkanına saldırdığı görülüyor. Döneci dükkanında bulunan 3 kişi, kurşunlardan kendini yere atarak kurtarmaya çalıştığı görüldü. Dönerci dükkanını kurşun yağmuruna tutan şahıslar, daha sonra motosikletle olay yerinden ayrıldı.

        YARALANAN DÖNERCİNİN YAKINLARI 'TARAMALI TÜFEKLE' KARŞI TARAFIN İŞ YERİNİ BASTI

        Yaralanan dönercinin yakınları ise olayı gerçekleştiren Cansel Dursun'un yakınlarının iş yerini bastı. Elinde taramalı tüfekle geldiği görülen bir şahıs, bir süre sonra çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

        #Gebze
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gecekondu katliamında iddianame!
        Gecekondu katliamında iddianame!
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Barajda 45 günlük su kaldı! Belediye'den vatandaşa SMS'le uyarı
        Barajda 45 günlük su kaldı! Belediye'den vatandaşa SMS'le uyarı
        Zayıflama iğnelerinde "yan etki" uyarısı!
        Zayıflama iğnelerinde "yan etki" uyarısı!
        "Atık suyun okyanusa tahliyesi 'dönüm noktası' olacak"
        "Atık suyun okyanusa tahliyesi 'dönüm noktası' olacak"
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Dünyanın en yaşanabilir kentleri!
        Dünyanın en yaşanabilir kentleri!
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Suda aşk
        Suda aşk
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa