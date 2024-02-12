Gebze'de apartman yangını: 7 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli Gebze'de 5 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler nedeniyle dumandan etkilenen 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırılırken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
YANGIN, EVİN MUTFAĞINDA ÇIKTI
AA'nın haberine göre; Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın ikinci katının mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangında dumandan etkilenen apartmandaki 3'ü çocuk 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında dairenin mutfağında hasar oluştu.