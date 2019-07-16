Mesela gebelikte daha çok protein ve kalsiyum ihtiyacı ortaya çıkar. Çünkü büyüyen bebeğinizin kemikleri ve dokuları için bunlar şarttır. Doğumsal bazı defektleri önlemek için ekstra folik asit ve kan hücrelerinin bebeğinize daha çok oksijen taşıması için ekstra demire ihtiyacınız olduğu gibi… Peki hamilelikte nasıl beslenmeli?