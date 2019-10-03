Gebelikte kan hacmi değişiyor!

Gebelik sürecinde kadınların dikkat etmesi gereken konulardan biri de kalp sağlığı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Sabri Cavkaytar, gebelikte kalp sağlığı konusunda merak edilenleri anlattı.

YORGUNLUK, NEFES DARLIĞI, HAFİF ÇARPINTI NORMAL Mİ?

Gebelik boyunca kalp damar sisteminde fizyolojik değişiklikler oluştuğunu belirten Cavkaytar şunları aktardı: Gebelikte kan hacminde yüzde 50, nabızda ise yüzde 25 artma, sistolik ve diyastolik kan basıncında ise yüzde 10 azalma görülür. Bu durumlar özellikle gebeliğin yirminci haftasından sonra görülür. Gebelerde oksijen tüketiminin artması ve kansızlığa bağlı hafif nefes darlığı, yorgunluk, şiddetli olmayan çarpıntı, bacaklarda ciddi olmayan şişlikler görülür. Bunlar normal değişikler olarak kabul edilir.

ERKEN TANI ÖNEMLİ

Gebelik öncesinde kalp damar hastalığı tanısı almamış veya hiçbir şikayet yaşamamış kadınların yüzde 2’sinde kalp hastalığı ortaya çıkabilir. Erken dönemde tanı konmazsa bu hastalıklar ilerleyebilir. Bu nedenle göğüs ağrısı, çarpıntı, yüksek tansiyon ve nefes darlığı şikayetleri olan gebeler mutlaka kardiyoloji kontrolü için hastaneye başvurmalıdır. Özellikle doğuştan siyanotik kalp hastalıkları, kalp kapaklarında yetmezlik ve darlık, ciddi kalp yetmezliği gebelik için tehlikeli durumlardır.

Doğuştan kalpte delik olan durumlar, kalp ameliyatı ile kalp kapak değişimi veya tamiri yapılmış kişiler, yüksek kan basıncına sahip kişiler, ilaç tedavisi altında ritim bozukluğu olan kişiler çok dikkatli bir takip ile belli bir risk göz önüne alınarak gebe kalabilirler. Kalpte ritim problemi olan hastalar ise gebelik öncesi ablasyon işlemi yaptırdıktan sonra normal bir şekilde gebe kalabilirler.

BU ÖNERİLERE DİKKAT!

Gebeliğe bağlı anemisi olan kişilere ise demir takviyesi verilmeli ve nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, bayılma gibi yeni başlayan semptomlar olduğu zaman ise kardiyoloji kontrolü yapılmalıdır. Gebelerde EKG ve ekokardiyografi radyasyon içermeyen ve güvenle yapılabilen tetkiklerdir.

Gebelik döneminde, kalp-damar sağlığını korumak için aşırı tuz tüketiminden kaçınılmalı, fazla kilo alınmamalı ve gebeliğe uygun egzersizler yapılmalıdır. Kalp hastalığı olan kişilerde doğum şeklinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Kontrol altındaki birçok kalp hastalığında normal vajinal doğum önerilebilir. Çünkü normal doğumda kanama, enfeksiyon ve pıhtı gibi riskler daha az görülür. Ancak ileri aort genişlemesi ve ciddi aort darlığı olan, ciddi pulmoner hipertansiyon ve aort diseksiyon geçirmiş kişilere mutlaka sezaryen ile doğum önerilmelidir.