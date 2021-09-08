Gebelikte hastalığa yakalananların oranı 5 kat arttı

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Trabzon’da koronavirüsle ilgili korkutan gelişmeler yaşanıyor. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, gebelerde Covid-19 vakalarında yaklaşık 5 kat artış yaşandığını söyledi. Trabzon’da pandemi sürecinde hamileyken hastalığa yakalanıp doğum yapan 7 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Prof. Dr. Tekin, her hafta 100’ün üzerinde anne adayında yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini, hastaların tümünün aşısız olduğunu kaydetti. Anne karnında ölümlerin ise 3 kat arttığını belirtti.

"HER HAFTA 100'ÜN ÜZERİNDE VAKA"

Geçen hafta 150 hamile kadına Covid-19 tanısı konulduğunu belirten Prof. Dr. Tekin, “20'sini yatarak tedavi ettik. Geçen yıl bu zamanlarda 1-2 vaka görürken, şu an 100’ün üzerinde Kovid'li gebe görüyoruz her hafta. Büyük bir kısmını da yatırıyoruz. Özellikle 35 yaş üstü, vücut kitle endeksi 30’un üzerinde olan, kronik hastalığı olan gebelerde Covid-19 enfeksiyonu daha ağır seyrediyor. Gebeler aniden kötüleşiyor. Ciddi solunum sıkıntısıyla birlikte yoğun bakıma alınıyor. Ağır geçiren hasta grubu da genellikle genç insanlar. Erken doğum yapmak zorunda kalabiliyorlar ya da bebekler anne karnında ölebiliyor. Hem anne hem bebek için olumsuz süreçler söz konusu oluyor. Artan Covid-19 vakaları nedeniyle yataklı servislerimizi Kovid servislerine dönüştürüyoruz. Yoğun bakım ihtiyacı olan, ağır enfeksiyon nedeniyle erken doğum yapmak zorunda kalan ya da bebeği karnında ölen anne sayımızda da artış yaşıyoruz" dedi.

"HASTALARIN TÜMÜ AŞISIZ"

"Aşılanma gebelerde çok yaygın olmadığı için, hastalarımız tümü aşısız" diyen Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, gebelikte üçüncü aydan sonra koronavirüs aşısının güvenli şekilde yaptırılabileceğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Yapılmaması için herhangi bir aksi veri yok. Aşıya bağlı oluşan yan etkilerde, Covid-19'a bağlı oluşabilecek yan etkilerden çok çok daha hafif. Geçen yıla göre bu yıl durum çok daha kötü. Eskiden haftada bir ya da ayda bir kaç kez kovidli gebe doğumu gerçekleştirirken günlük rutinimiz haline döndü. Her gün 2-3 Covid-19'lu hasta doğum yapıyor ya da acil sezaryene alıyoruz.

TRABZON’DA PANDEMİDE 7 ANNE ÖLDÜ

Sadece Trabzon’da 7 anneyi Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ülke genelinde anne ölümleri artmakta. 100 binde 14 gibi dünyada çok daha düşük oranlara sahipken, günümüzde anne ölüm oranlarında çok belirgin artış yaşandı. Anne karnında bebeklerin ölüm oranı 3 kat arttı. Anne adayı erken doğum yaptıysa ve anne karnında Covid'in yol açtığı zatürreye bağlı olarak oksijensiz kalıp etkilenen bebeklerin seyri kötü oluyor. Uzun süreli yoğun bakımda kalabiliyor. Çoğu ölebiliyor bu durumda. 500-600 gram doğurtmak zorunda kaldığımız bebekler oluyor. Bu bebeklerin yaşama şansı biraz daha düşük.”

Kovid geçiren gebelerde pıhtı atma sorununun baş gösterdiğini belirten Prof. Dr. Tekin, hem gebelik boyunca hem de lohusalık döneminde kan sulandırıcı ilaç kullanılması gerektiğini söyledi.

GEBELERE BIONTECH AŞISI ÖNERİSİ

Trabzon’da Delta varyantının çok yaygın olduğunu, bu nedenle Biontech aşısının tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Tekin, Sinovac aşısının hiçbir etkisinin olmadığını ekledi.

Hamilelikte geçirilen Covid-19'un bebeğin beyin gelişiminde anomali ya da organ gelişiminde probleme neden olabileceğini anlatan Prof. Dr. Tekin, “Hem kendimiz hem de bebeğimiz için maske, mesafe, temizlik gibi kişisel koruyucu önlemlere özen gösterelim ve Covid-19 aşısı olmayı ihmal etmeyelim” dedi.