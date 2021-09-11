Anne adayları dikkat! Fazla kilo ani bebek ölümü riskini artırıyor

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hatice Korkmaz, gebelikte doğru beslenmenin anne ve bebek sağlığı açısından önemine dikkat çekti.
Gebelikte beslenmenin diğer dönemlerden çok daha önemli olduğunu söyleyen Op. Dr. Hatice Korkmaz, “Anne karnındaki bebeğin beslenmesi için, kadınlar daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Ancak bu, anne adayı iki kişilik yemek yiyecek anlamına gelmemelidir. Unutulmamalıdır ki fazla beslenme hem anneye hem de bebeğe zarar verebilir. Anne adayının normalde aldığı günlük kalori ihtiyacına sadece 350 kalori ilave etmesi yeterlidir. Uygun kilodayken gebe kalan sağlıklı bir anne adayında doğru beslenmeyle gebeliğin sonunda yaklaşık 9 ile 12 kilo civarında bir ağırlık artışı görülür. Aşırı ağırlık artışı ise hem annede hem de bebekte istenmeyen sonuçlar doğurabilir” diye konuştu.
FAZLA KİLO ANİ BEBEK ÖLÜM RİSKİNİ DOĞURUYOR
Op. Dr. Korkmaz sözlerine şöyle devam etti: “Hamilelik boyunca çok fazla kilo almak, bebekle ve doğumla ilgili pek çok riski de beraberinde getirir. Fazla kilolar, gebelik tansiyonu ve gebelik şekerini olumsuz etkilediği gibi, erken doğum ve iri bebek riskini de arttırır. Doğumdan sonra da emzirme ile ilgili bazı sorunlara neden olabilir. Hamilelik dönemindeki aşırı kilo alımının ayrıca bebekte şeker düşüklüğü ve ani bebek ölümü risklerini de arttırdığı bilinmektedir. Gebeliğinizin ilk günlerindeki kilonuza göre değişebilmekle beraber, gebeliğin ilk 3 ayında toplam 0.5-2 kilo, 4. ve 9. aylarda 1-2 kilo almak normal sayılır.’
KONSERVEDEN UZAK DURUN BALIK, ET VE SEBZEYİ EKSİK ETMEYİN
Gebelikte ideal kilo artışı kadar sağlıklı beslenmenin de önemine değinen Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı: “Salata, sebze ve meyvelerin iyi yıkanmış olmasına dikkat edin, işlenmiş et (sosis, salam, sucuk vb.) ve konserve gibi besinler tüketmeyin. Taze sıkılmış meyve suları ve taze pişmiş sebze yemeye özen gösterin. Haftada 1 kez kuru baklagiller, 2 kez balık, 3 kez kırmızı et, 1 kez de hindi, yumurta ve tavuk tüketerek, beslenmenizde protein dengesi kurulmalıdır. Hamilelik sürecinde kadınlar fazla besin almayı değil, dengeli olarak beslenmeyi tercih etmelidir.”
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