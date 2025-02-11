Gebelik sürecinde anne adaylarının en büyük sorunlarından biri... Hamilelikte mide yanmasını bu yollarla önleyebilirsiniz!

Hamilelik süresince yaşanan fiziksel değişiklikler, mide ve sindirim sistemini doğrudan etkileyebilir. Pek çok anne adayı, yemeklerden sonra ortaya çıkan yanma ve rahatsızlık hissinden yakınır. Hormonal değişimler, büyüyen bebek ve yanlış beslenme alışkanlıkları bu sorunun temel nedenleri arasındadır. Ancak, doğru beslenme ve bazı basit önlemlerle mide yanmasını önlemek ya da hafifletmek mümkün olabilir!