Gebeler 'ağrısız' uygulamayla normal doğuma özendiriliyor

Anne bebek sağlığını korumak ve sezaryenle doğumun önüne geçmek için hastanenin anestezi ve kadın doğum doktorları, iki yıl önce, çoğu hastanede bulunmayan Ağrısız Doğum Polikliniğini faaliyete geçirdi.
Burada anestezi hekimleri, normal ve sezaryen doğum hakkında bilgilendirdikleri gebeleri, kaygılarını gidererek normal doğuma özendiriyor.
Doğum sürecinde alınan onay sonrası epidural anestezi uygulanan gebeler, 7/24 ücretsiz sunulan bu uygulamayla ağrı ve sızı hissetmeden bebeklerini dünyaya getiriyor.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ayşenur Dostbil, kadınların yaşadığı en şiddetli ağrının rahim kasılmasından kaynaklı doğum ağrısı olduğunu söyledi.
"ÇOK FAZLA YANLIŞ BİLGİ VAR"
Doğum sancılarının gebede yorgunluk ve strese neden olduğunu ifade eden Dostbil, şöyle konuştu: "Ağrısız doğumda rahim kasılmalarını baskılamadan doğumun da ilerisini deprese etmeden sadece kasılmalar sırasındaki ağrıyı hissettirmiyoruz. Ağrısız doğumda sakat kalma, bel ve baş ağrısı gibi gebeleri normal doğumdan uzaklaştıran çok fazla yanlış bilgi var. Burada hastaya verilen lokal anestezik doz, kasılma sırasındaki ağrısını azaltacak ama hareketini ve kasılmasını engellemeyecek kadar düşük dozda. Doğuma kadar izlediğimiz hastalarda hiç ağrı olmuyor ve konforlu doğum yapıyor."
Dostbil, tecrübeli ellerde tüm kurallara uyularak yapılan ağrısız doğumun yan etki ve riskinin çok düşük olduğuna ve bu sırada kullanılan ilaçların bebeğe zararının olmadığına işaret etti.
"HASTALARIN KAYGI VE ENDİŞESİ GİDERİLİYOR"
Hastanenin kadın doğum kliniğinde görevli Doç. Dr. Emsal Pınar Topdağı Yılmaz da sezaryenden daha çok normal ve ağrısız doğum yaptırdıklarını aktardı.
Ağrısız doğum poliklinik sürecini anestezi doktorlarıyla yürüttüklerini belirten Yılmaz, "Yaşanmışlıklar, travmalar, öğretiler, hastanın kaygı ve endişesi bu durumu baltalıyor ve doğum yaklaştıkça hasta sezaryene daha çok yöneliyor. İşte burada, ağrısız doğum polikliniğinde hasta bilgilendirilip süreci nasıl yaşayacağını, sezaryendeki komplikasyonları, normal ve ağrısız doğum avantajlarını öğreniyor. Böylece hastaların kaygı ve endişesi gideriliyor." diye konuştu.
Yılmaz, kliniklerindeki aylık ortalama 90 doğumdan 70'inin ağrısız olduğunu ifade ederek, gebelere bu yöntemi önerdi.
Söz konusu yöntemle bebeğini kucağına alan diş hekimi Zeynep Bayramoğlu da hiç ağrı yaşamadan doğum yaptığını söyleyerek, "Poliklinikte bütün ayrıntılar anlatılıyor. Hastalar ağrıdan korkup sezaryene yönelmesin. Gerçekten hastane ekibi bu konuda mükemmel. Tüm hastalara tavsiye ederim. Doğum sonrası bebek ve benim için çok rahat geçti." ifadesini kullandı.
Kadın doğum doktoru da olan Dr. Öğretim Üyesi Gamzenur Şenocak ise doğum korkusu yüzünden gebelerin sezaryene yönelmesini istemediklerini vurgulayarak, "İki çocuğumu ağrısız doğumla doğurduğum için tüm gebelere ve hastalarıma bu yöntemi tavsiye ediyorum." dedi.
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