Bursa'da vahşet! Gebe köpeği öldürüp metrelerce sürükledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Rauf Halil B. (60), tavuklarını yediğini iddia ettiği gebe köpeği av tüfeği öldürdü. Rauf Halil B.’nin ölü köpeği iple traktörün arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün İnegöl ilçesinin kırsal Şehitler Mahallesi’nde meydana geldi. Rauf Halil B., evinin bahçesindeki tavukları yediğini öne sürdüğü gebe sokak köpeğine av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Rauf Halil B., ardından ölü köpeği iple traktörün arkasına bağladı, sürükleyerek araziye götürüp attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Rauf Halil B., köpeği, tavuklarını yediği için öldürdüğünü söyledi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.