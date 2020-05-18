GE Yenilenebilir Enerji, bugün Fina Enerji'nin Türkiye'de bulunan dört rüzgâr santrali için (Bağlama, Tayakadın, Yalova ve Pazarköy) 52 adet 3 MW platformu karasal rüzgar türbininin tedarikçisi olduğunu duyurdu.
Toplam 193 MW kapasiteye sahip rüzgâr santralleri, 195.000 evin enerji ihtiyacını karşılamaya ve yaklaşık 650.000 ton CO2 tasarrufu yapmaya yetecek kadar temiz enerji sağlayacak. Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefine ulaşmasına da katkı sunacak proje kapsamında, 10 yıllık servis anlaşması da yer alıyor.
GE'nin Türkiye'de bulunan kurulu rüzgar enerjisi gücü 1.2 GW'a ve Türkiye'de ürettiği rüzgar türbini sayısı 500'e ulaşırken GE Yenilenebilir Enerji ve Fina Enerji'nin birlikte gerçekleştirdiği rüzgar santrali gücü de 350 megavat oldu.
Fina Enerji'nin bünyesinde yer aldığı Fiba Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, "Kurulu kapasitemizi 350 MW'dan 543 MW'a yükseltecek olan yeni rüzgâr santrali projelerimizi gerçekleştireceğimiz için heyecanlıyız. Bağlama Projesi, bugüne kadar yapılan rüzgâr santrali yatırımları arasında Türkiye'nin en doğusunda yer alan proje olma özelliğine sahip olacak. Bu bölgedeki ekonomik kalkınmaya katkı sunmaktan ayrıca gururluyuz. GE ile olan ortaklığımızı devam ettirmenin ve ülkemizin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasına katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
GE Yenilenebilir Enerji, rüzgâr türbin kanatlarının üretimini, bağlı kuruluşu LM Wind Power'ın İzmir, Bergama'daki tesislerinde, yerli olarak gerçekleştirecek. GE, bu tesislerde 550'nin üzerinde personel istihdam ediyor. Rüzgâr türbinlerinin kuleleri de yine Türkiye'de üretilecek.
GE Yenilenebilir Enerji Karasal Rüzgâr Türbini Grubu Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Başkanı ve CEO'su Manar Al-Moneef, "Türkiye'ye yatırım yapan ilk uluslararası şirketlerden biri olarak GE, ülkede istihdam yaratmaya ve enerji sektöründe yüksek teknolojinin geliştirilmesine katkıda bulunmaya kararlılıkla devam ediyor. Fina Enerji ile yeniden iş ortaklığı yapmaktan ve GE'nin Türkiye'nin rüzgâr hızına ve coğrafyasına uygun özelliklere sahip yüksek teknolojili 3MW rüzgar türbini platformlarının kullanılacağı bu heyecan verici projelerde birlikte çalışacak olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı
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