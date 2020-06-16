Gazzeliler, kanser tedavisinde kullanılan ilaçların yüzde 35'ine ulaşamıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Eczacılık Genel Müdürü Münir el-Burşe, abluka altındaki bölgede ilaçlara erişim konusunda yaşanan zorluklar ve ilaç eksikliğinin özellikle kanser hastalarının tedavi sürecini etkilemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bölgedeki kısıtlı sağlık imkanlarının en büyük mağdurlarının kanser hastaları olduğuna işaret eden Burşe, "Gazze'de onkoloji hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların yaklaşık yüzde 35'i eksik durumda. Tek bir ilacın eksikliği, kanser hastalarının tüm tedavi sürecini etkiliyor." dedi.
Eczacılık Genel Müdürü, ilaç açığına neden olan etkenler arasında, "bölgede yaklaşık 14 yıldır devam eden İsrail ablukasının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı kısıtlamaların ve Ramallah'taki Sağlık Bakanlığının Gazze'deki Bakanlığı bütçesini desteklememesinin" yer aldığını söyledi.
Ramallah'ın Gazze'deki Sağlık Bakanlığına, 40 milyon dolar bütçe ayırması gerektiği bilgisini paylaşan Burşe, ancak yıl başından bu yana sadece 2 milyon dolar gönderildiğini söyledi.
Burşe ayrıca Gazze'deki kanser hastalarının tedavisinde Sağlık Bakanlığıyla anlaşmalı Özel Hayat Hastanesi'nde verilen hizmetin ise yeterli seviyede olmadığını dile getirdi.
- "Gazze'deki kanser hastalarına sağlık hizmeti sunulmalı"
Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi ise Ramallah'taki Sağlık Bakanlığından, "Gazze'deki kanser hastalarına kapsamlı sağlık hizmeti sunulmasını" istedi.
Merkez, konuya ilişkin açıklamasında, "Gazze'deki kanser hastalarına sunulan tedavi hizmeti oldukça kısıtlı. Hastalar, ilaç sıkıntısı dahil birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor." ifadesine yer verdi.
İlaç stoğundaki istikrarsızlığın; hastaların ve dolayısıyla yakınlarının acı çekmesine neden olduğu, hastaların büyük kısmının hakları olan tedaviden mahrum kaldığı, özellikle uzun süreli tedavilerinin ardından sağlık durumlarında kötüleşmeye yol açtığı belirtildi.
Mizan Merkezi, kanser hastalarının hayatını tehdit eden tehlikenin önüne geçebilmek için özel bir komitenin kurulması, tedavi için özel ve entegre bir tesis kurulması konusunun ciddiyetle ele alınması, uzman bir kadronun oluşturulması, teşhis ve tedavi için gerekli cihazların tedarik edilmesi, gerekli ilaçların ve tıbbi teçhizatın düzenli şekilde gönderilmesinin sağlanması çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanlığına göre, yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde her ay 120 ila 130 kişiye kanser teşhisi konuluyor ve bölge hastanelerinde halihazırda 6 bin kişi kanser tedavisi görüyor.
Gazze'de sağlık alanındaki eksikliklere ilişkin yapılan güncel bakanlık açıklamasında, bölgede ilaçların yüzde 44'ü, tıbbi sarf malzemelerinin yüzde 30'u ve laboratuvar malzemelerinin yüzde 56'sının tükenmesi nedeniyle ciddi bir kaynak sıkıntı yaşandığı belirtiliyor.
,Nour Mahd Ali Abu Aisha
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