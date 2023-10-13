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        Haberler Dünya Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ilk uçak Mısır'a iniş yaptı

        Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ilk uçak Mısır'a iniş yaptı

        Türkiye'nin Gazze'deki siviller için insani yardım taşıyan ilk uçağı Mısır'a indi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 15:09 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:09
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        Türkiye'den Gazze'ye insani yardım
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        Türkiye'nin Gazzeliler için insani yardım taşıyan ilk uçağı Mısır'a indi.

        Türk Kızılayı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, uçağın, Gazze için Türk vatandaşlarının desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıdığı belirtildi.

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        Askeri uçak, Milli Savunma Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle Gazzelilere yardımları ulaştıracak.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #gazze
        #türkiye
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