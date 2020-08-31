Gazzeli gelin ve damat sokağa çıkma yasağında dünya evine girdi

AA

Filistinli Ahmed es-Salihi (29) ile Şeyma Kıffe (21) çifti, Kovid-19 önlemleri kapsamında düğün yapılmadan ve davetli çağrılmadan evlendi.

Gazze'nin güney kesimindeki Deyr el-Belh kentinde yaşayan Kıffe, beyaz gelinliği ve maskesiyle geldiği El-Megazi Mülteci Kampı'nın girişinde damat ve polis tarafından karşılandı.

Polis arabaları, kampın girişinden çiftin yeni evine kadar olan mesafede gelin arabasına eşlik etti.

Damat Ahmed es-Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen perşembe düğünümüz olacaktı. Ama Kovid-19 nedeniyle yapılamadı. Sokağa çıkma yasağı da ilan edilince gelin kampın girişine getirildi. Biz de orada karşılayıp herhangi bir merasim yapılmadan evimize geldik." dedi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Kovid-19 önlemleri kapsamında 24 Ağustos'tan itibaren 5 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, 29 Ağustos'ta yasağın 48 saat daha uzatılmasına ve şehirler arası ulaşımın yasaklanmasına karar verilmişti.

Gazze'de son verilere göre Kovid-19 kaynaklı can kaybı 4'e, vaka sayısı 289'a yükselirken, 72 kişi sağlığına kavuştu.