Dr. Salah Abu Laila, Cibaliye mülteci kampındaki yangının şu anda kontrol altına alındığını, ancak ölü sayısının artmasının beklendiğini söyledi.
Yerel bir güvenlik yetkilisi BBC'ye, ilk incelemenin bir mutfaktan gaz sızıntısına işaret ettiğini söyledi.
Cibaliye, Gazze'deki sekiz mülteci kampından biri.
Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’nin acil servis müdürü Dr. Abu Laila, yangını "devasa" olarak nitelendirdi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tüm binanın alevler içinde kaldığı görülüyor.
Binanın dışındaki insanların çığlıklar attığı, kurbanların yakınlarının ise sokaklarda ağladığı ve dua ettiği anlaşılıyor.
Olay yerine koşan bir bölge sakini, binada "jeneratörü çalıştırmak" için yakıt depolandığını söyledi.
Bir güvenlik görevlisine göre aile, bir akrabalarının yurtdışından dönüşünü kutluyordu.
Filistin lideri Mahmud Abbas, olayı ulusal bir trajedi olarak nitelendirdi ve Cuma günü bir günlük yas ilan etti.
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, personelinin "yaralıların (İsrail) hastanelerine tahliyesine" yardımcı olacağını tweet’ledi.
Genellikle mumların neden olduğu ölümcül yangınlar, yoğun elektrik kesintileri nedeniyle Gazze'de düzenli bir olay haline geldi.
Bunlar, İsrail ve Mısır'ın bölgeye uyguladığı abluka ve Filistin iç siyasi anlaşmazlıklarıyla bağlantılı.
Gazze, 2,3 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Dünyada, yüzölçümü başına en fazla insanın düştüğü yerlerden biri. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, Gazze'de yaklaşık 600.000 mülteci toplam sekiz kampta yaşıyor.
Ortalama olarak, kilometre kare başına 5.700'den fazla insan düşüyor. Bu rakam Gazze şehrinde 9.000'in üzerine çıkıyor.
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Gazze’deki Cibaliye mülteci kampında çıkan yangında 10’u çocuk en az 21 kişi öldü/gazzedeki-cibaliye-multeci-kampinda-cikan-yanginda-10u-cocuk-en-az-21-kisi-oldu-3539697
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