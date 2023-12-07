REKLAM advertisement1

BM Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Pope, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "kritik yardımların Gazze Şeridi'nde acil ihtiyaç sahibi kişilere ulaşması için kalıcı ve acil insani ateşkes çağrısını" yinelediklerini kaydetti.

"ACİL ATEŞKESE İHTİYAÇ VAR"

"Gazze'ye yönelik yardım girişimleri çöküşün eşiğinde. Acil ateşkese ihtiyaç var." ifadelerini kullanan Pope, yoğun çatışmalar ve erişimdeki eksikliklerin insani çabaları olumsuz etkilediğini vurguladı.

Pope, Gazze'deki insani sistemin çökme riskinin, Guterres'i BM Şartı'nın 99. maddesini kullanarak, BM Güvenlik Konseyi'ne insani bir felaketin önlenmesine yardımcı olma ve insani ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmaya ittiğini belirtti.

REKLAM

"İNSANİ KOŞULLAR ENDİŞE VERİCİ"

"Gazze'deki yerinden edilmenin boyutu çok büyük ve insani koşulları son derece endişe verici." değerlendirmesinde bulunan Pope, hayat kurtarmak ve sivillere yiyecek, su ve diğer temel ihtiyaçların ulaştırılmasının ancak "acil ateşkesle" mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Pope, Gazze'deki sivillerin kitlesel olarak yerinden edilmesinden derin kaygı duyduklarına da işaret ederken, zaten aşırı kalabalık olan bölgelere tahliyelerin devam edeceği yönündeki haberlerin endişe verici olduğunu bildirdi.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.