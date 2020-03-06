Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapanlara evde karantina uygulanacak

Gazze'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de Kovid-19 vakasının tespit edilmediği belirtildi.

Kovid-19 salgınından korunmak için bazı tedbirlerin uygulandığı ifade edilen açıklamada bu kapsamda Rafah Sınır Kapısı'ndan giriş yapanların, evde 14 gün karantinaya alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu karara uymayanlara yönelik hukuki işlem yapılacağı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, dün düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan bir otelde çalışan 7 Filistinliye Kovid-19 bulaştığını bildirmişti.