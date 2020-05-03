"Gazze'ye Hayat Ol" platformundan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Türkiye merkezli platformun Gazze Temsilcisi Ramazan Aseliyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinliler ile şehitlerin ailelerine yardım götürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda 400 gıda kolisi ulaştırdıklarını belirten Aseliyye, yaklaşık 600 aileye de iftar yemeği dağıtacaklarını kaydetti.

Aseliyye götürdükleri yardımların, Türk halkının bağışları olduğunu dile getirdi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

,Nour Mahd Ali Abu Aisha