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Cumhurbaşkanlığı'na ait, içinde ilaç ve tıbbi malzemeler taşıyan uçak, Mısır'a ulaştı.

Öğle saatlerinde Kahire'ye iniş yapan uçakta bulunan T.C. Sağlık Bakanlığı yöneticileri de dahil olmak üzere 20 uzman hekim, Mısır Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı ve diğer yetkililerle bir araya gelerek Gazze'ye yönelik sağlık yardımlarını değerlendirdi.

Türkiye'den, Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan Cumhurbaşkanlığı uçağı Esenboğa Havalimanı'nda saat 10.45'te havalanmıştı.