Gazze'ye deniz koridoru: Kıyıda iskele kurma çalışmaları devam ediyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan gemilerin ulaşabilmesi için Gazze kentinin kıyısında iskele yapımına başlandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneybatısında İsrail güçlerinin kontrolünde bulunan El-Beyde bölgesinin yakınlarında Filistinlilere ait iş makineleri iskelenin yapımı için çalışıyor.

Büyük araçlar alana çimento blokları taşıyıp yolları açarken, buldozerler de İsrail'in şehrin kıyısındaki bombardımanından kaynaklanan molozları temizliyor.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın X hesabında yapılan açıklamada, Open Arms'la ABD merkezli World Central Kitchen kuruluşunun 200 tonluk gıda yardımını taşıyan geminin ilk kez Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye doğru yola çıktığı belirtildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Amerikan ordusuna Gazze sahilinde acil yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için bir liman kurması yönünde talimat vereceğini açıklamıştı.

Bu iskelenin insani yardım gemilerinin yanaşmasına olanak sağlayacağı kaydedilen haberde sahilin düzeltileceği, sonrasında iskele haline getirileceği belirtildi. İskeleyi inşa eden bu kuruluşların hangi ülkelerden olduğu ayrıntısı verilmedi.

İsrail devlet televizyonu KAN da uluslararası yardım kuruluşlarının son günlerde İsrail'in onayıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir plaja iskele inşa etmeye başladığını aktardı.

Gazze'ye gönderilecek gemi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Limanı'ndan hareket etmeye hazırlanırken, Open Arms'ın hesabında "Böylelikle nüfusun karşı karşıya olduğu insani acil durumu hafifletmeyi başaracak birçok misyondan ilki olacağını umduğumuz son derece karmaşık bir görevle Gazze Şeridi'ne insani deniz koridoru açılıyor" ifadesi kullanıldı.

GKRY'de yayımlanan gazeteler de yardım malzemesinin, öncesinde İsrailli yetkililer tarafından da denetlendiğini ve geminin, Gazze açığına 2 gün sonra ulaşmasının beklendiğini yazdı.

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KATAR: DENİZ KORİDORU KARANIN ALTERNATİFİ DEĞİL

Katar, GKRY'den Gazze'ye insani yardım ulaştıracak deniz koridoruna katkı sağlayacaklarını ancak bunun kara koridorlarına alternatif olmadığını vurguladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da düzenlediği basın toplantısında, "Katar'ın Gazze'ye insani yardımların deniz koridoru yoluyla girişine katkıda bulunan ülkeler arasında yer alacağını" söyledi.

Sözcü Ensari, "Gazze'ye yardımlar için katkı vereceğimiz deniz koridoru, krizin ilk gününden bu yana herhangi bir kısıtlama olmadan açılması gerekliliğini dile getirdiğimiz kara koridorlarının bir alternatifi değil" ifadesini kullandı.

İSRAİL SALDIRILARINDA BİNLERCE FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.