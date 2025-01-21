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        Haberler Dünya Gazze'ye 897 yardım tırı giriş yaptı | Dış Haberler

        Gazze'ye gün içerisinde 897 yardım tırı giriş yaptı

        Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamaya göre 21 Ocak Salı günü Gazze'ye 897 yardım TIR'ı giriş yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 23:39 Güncelleme: 21.01.2025 - 23:46
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        Gazze'ye 897 yardım tırı giriş yaptı
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        Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklama göre, 21 Ocak Salı günü Gazze'ye 897 yardım tırı giriş yaptı.

        Ateşkes anlaşması uyarınca Gazze'ye her gün en az 600 yardım TIR'ının girmesi öngörülüyor.

        Birleşmiş Millet İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi de İsrail'den ve anlaşmanın garantörleri olan Mısır, ABD ve Katar'dan gelen bilgilere göre yardım TIR'larının girişini koordine ediyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir

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