Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze Şeridi’nden İsrail’e roketler atıldı

        Gazze Şeridi’nden İsrail’e roketler atıldı

        İsrail ordusunun topyekün ablukaya alarak havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nden İsrail'e roketler atıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 22:12 Güncelleme: 13.11.2023 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'den İsrail'e roketler atıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gazze'deki Filistin direniş hareketi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'deki sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Tel Aviv'e roketlerle saldırdığını” duyurdu.

        Fırlatılan roketler nedeniyle, Tel Aviv genelinde başta olmak üzere İsrail’in merkezindeki Rehavot, Ramle, Lid, Bat Yam, Rişon Leziyon şehirlerinde uyarı sirenleri devreye sokuldu.

        İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Tel Aviv bölgesinde roket parçalarının dağıldığı alanları tespit etmek için kapsamlı taramalar yürüttüğü kaydedildi.

        Polisin açıklamasında, şu anda tespit edilen herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirilirken, bölge sakinlerine korunan alanlarda kalma, açık alanlara çıkmaktan kaçınma ve patlayıcı içerebilecek roket kalıntılarına yaklaşmama çağrısı yapıldı.

        İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da roket düştüğü ihbarı aldıklarını ve bölgeyi taramak için ekiplerini yönlendirdiklerini bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gazze
        #İsraile roket
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        Rekorunu geliştirdi!
        Rekorunu geliştirdi!
        Boşanma davası açan enişteye infaz!
        Boşanma davası açan enişteye infaz!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Maganda damat tutuklandı!
        Maganda damat tutuklandı!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        15 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğa çarptı
        15 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğa çarptı
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Habertürk Anasayfa