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        Haberler Dünya Gazze Şeridi'nin büyük bölümünde iletişim ve internet kesildi

        Gazze Şeridi'nin büyük bölümünde iletişim ve internet kesildi

        İsrail'in üç ayı aşkın süredir saldırdığı Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren iki Filistinli telekomünikasyon şirketi, Gazze Şeridi'nin çoğu yerinde iletişim ve internet hizmetlerinde kesinti yaşandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 19:46 Güncelleme: 12.01.2024 - 19:46
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        Gazze Şeridi'nde iletişim kesildi
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        Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal'dan yapılan açıklamada, "Devam eden saldırı nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm hizmetlerin (cep telefonu, sabit hat ve internet) tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Bir diğer telekomünikasyon şirketi Ooredoo'dan yapılan açıklamada da Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırıları nedeniyle telekomünikasyon ve internet şirketlerini besleyen ana hatların defalarca zarar gördüğü belirtildi.

        Gazze'nin güneyi ve orta kesiminde şirketin tüm hizmetlerinin durduğu kaydedilen haberde, kuzey kesimde iletişimin kesintili olarak devam ettiği aktarıldı.

        Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları nedeniyle 9 kez iletişim kesintisi yaşandı. Sabit hatlar, cep telefonu ve internet iletişiminin birkaç saat süreyle durduğu kesintilerin en uzunu 14 Aralık 2023'te 4 gün sürmüştü.

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