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        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze Sağlık Bakanlığı: Kemal Advan Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarından haber alınamıyor | Dış Haberler

        Gazze Sağlık Bakanlığı: Kemal Advan Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarından haber alınamıyor

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği saldırı sonrası aralarında Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye'nin de bulunduğu bazı sağlık çalışanlarından haber alınamadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 19:36 Güncelleme: 25.10.2024 - 19:36
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        Gazze Sağlık Bakanlığı: Bazı sağlık çalışanlarından haber alınamıyor
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        Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hastaneye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, burada barınan erkeklerin üzerini soyduğu, bazılarını alıkoyduğu, sağlık çalışanlarını ise bir odada topladığı ifade edildi.

        Başta Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye olmak üzere sağlık çalışanlarından bir kısmının, hastane avlusunda toplandığı ve iletişim kesildiği için bu kişilerin akıbetine dair bilgi alınamadığı kaydedildi.

        Açıklamada, uluslararası kurumlara "hastanede aç, susuz ve ilaçsız kalan hastalar ile sağlık çalışanlarının korunması için derhal harekete geçme" çağrısı yapıldı.

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki personelle iletişimin kesildiğini belirtmişti.

        İsrail ordusu, gece saatlerinde hedef aldığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlemiş, hastanedeki oksijen tankının hedef alınması sonucu ölen çocukların olduğu duyurulmuştu.

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