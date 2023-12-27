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        Haberler BBC Dünya Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında son 24 saatte en az 241 kişi öldürüldü

        Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında son 24 saatte en az 241 kişi öldürüldü

        Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında son 24 saatte en az 241 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas, halkına karşı "ağır bir suç" işlendiğini savundu.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 27.12.2023 - 12:57 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:57
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        Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında son 24 saatte en az 241 kişi öldürüldü
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        Gazze'de kimliği belirsiz 80 kişi toplu mezara gömüldü AFP

        Gazze'de kimliği belirsiz 80 kişi toplu mezara gömüldü

        Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında son 24 saatte en az 241 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

        Bakanlık yaralı sayısını ise 382 olarak açıklıyor.

        Savaşın Gazze’deki 11 haftalık bilançosunun ise 20915’e ulaştığı duyuruldu.

        İsrail ordusu Salı günü yapılan saldırılarda 100’den fazla noktanın vurulduğunu duyurdu.

        Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas, halkına karşı “ağır bir suç” işlendiğini savundu.

        Abbas Gazze Şeridi’nde yaşananları bir faciadan fazlası olarak tanımladı ve Filistin tarihinde eşi olmadığını söyledi.

        Ramallah’ta bir Mısır kanalına konuşan Abbas, bölgenin “tanınmaz” hale geldiğini söyledi ve Batı Şeria’nın da “her an patlamaya hazır” olduğunu kaydetti.

        Savaşın başlamasından bu yana ilk kez bir televizyon kanalına konuşan Filistin lideri, Amerika Birleşik Devletleri’ni de savaşın sürmesine katkıda bulunmakla suçladı.

        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de düzenlediği basın toplantısında savaşın daha aylar süreceğini söyledi.

        Halevi, “Terörist bir örgütü ortadan kaldırmanın kestirme bir yolu yok. Kararlı ve inatçı olmak dışında bir yol, bir sihirli formül bulunmuyor” dedi.

        Korgeneral Halevi, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Hamas taburlarını dağıtma amacına yaklaştığını da söyledi.

        Bölgedeki gazetecilerse toplu mezar görüntülerini kayda alıyor.

        Kimliği belirlenemeyen 80 Filistinli, bölgenin güneyindeki Refah’ta bir toplu mezara yan yana gömüldü.

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