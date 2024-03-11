Gazze için kendisini yakan ABD'li askerin adı, Batı Şeria'da sokağa verildi

Gazze için kendisini yakan ABD'li asker Aaron Bushnell'in adı, Filistin'deki bir sokağa verildi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan Eriha'da dün sokak tabelası için açılış töreni düzenlendi.

Eriha Belediye Başkanı Abdül Kerim Sidr, sokak tabelasının açılışı için dün gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, 25 yaşındaki Bushnell'in her şeyini Filistin için feda ettiğini söyledi.

Sidr, "Biz onu tanımıyorduk, o da bizi tanımıyordu. Aramızda hiçbir sosyal, ekonomik, siyasi bağ yoktu. Paylaştığımız şey özgürlük aşkı ve bu saldırılara karşı durma arzusu" diye konuştu.

Eriha Belediye Meclisi Üyesi Amani Rayan ise Bushnell'in hayatını Gazze için feda ettiğini ve tüm birikimlerini Filistinli çocuklara bağışladığını hatırlattı.

BUSHNELL, GAZZE İÇİN KENDİSİNİ ATEŞE VERMİŞTİ

ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif görevde olan Bushnell, 24 Şubat'ta İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim" demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

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Üzerinde askeri üniforması bulunan Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı. Büyükelçilik polislerinden birinin, alevler içinde kalan Bushnell'e silahını doğrultup beklediği, diğer polisin de "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var" diyerek alevleri söndürmeye çalıştığı görülmüştü.

Metropolitan Polis Departmanı, Bushnell'in kendisini yakmasının ardından yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.