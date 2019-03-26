Gazze gerilimi- NYT: İsrail Başbakanı Netanyahu seçimler öncesi bir sınavdan geçiyor

26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amerikan New York Times gazetesi, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında tırmanan gerilimin İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 9 Nisan'da yapılacak seçimler öncesi bir sınavdan geçirdiğini yazdı.
NYT'nin yazısında Netanyahu'nun gerilimi tırmandırması ve İsrail topraklarının yeniden hedef alınması halinde de, seçim kampanyasının zarar görebileceğini yazdı.
Yazıya göre Başbakan Netanyahu'yu 9 Nisan'da zorlu bir seçim bekliyor.
Netanyahu rakipleri tarafından Gazze konusunda kararlı adımlar atmamak ve net bir politika uygulamamakla suçlanıyor.
Aynı zamanda ülkenin savunma bakanı olan Netanyahu'nun seçim kampanyasının odağında, güvenlik var.
Gazete, Netanyahu eğer Gazze'ye yönelik sert adımlar atarsa, ulusal güvenlik 'şahini' olarak saldığı ünü de pekiştirebileceğini vurguluyor.
Ancak bu seçenek, İsrail'in ağır roket ateşi altında kalmasıyla, ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanırsa, kampanyasına darbe vurabilir ve destek kaybedebilir.
NYT'nin yazısındaki öne çıkan ifadeler şöyle:
"Netanyahu zaten yolsuzluk soruşturmaların hedefinde. İktidarı boyunca kendisini ülkenin güvenlik çarı olarak temsil eden Netanyahu, bu seçimlerde ülkenin emekli genelkurmay başkanı Benny Gantz ile sıkı bir rekabet halinde.
"Gantz, Netanyahu ile aynı anda Washinton'daydı ve Gazze'de gerginliğin tırmanması sonrası Netanyahu'yu eleştirdi. Twitter'dan paylaştığı mesajında 'Hamas'ın İsrail'i rehineye çevirdiği gerçeği akıl almaz bir durum. Netanyahu hemen İsrail'e dönüp bu ciddi gerginliği yönetmeli' ifadelerini kullandı.
"Netanyahu yaşananlar sonrası sağ, sol ve merkezdeki rakipleri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Yeni Sağ partisi 'Netanyahu'nun Hamas karşısında yenildiği artık kabul edilmeli' açıklamasını yaptı.
"İsrail İşçi Partisi lideri Avi Gabbay de Netanyahu'yu 'başarısız bir başbakan ve savunma bakanı' olarak niteledi, 'laf çok icraat yok' dedi.
Pazartesi günü Gazze Şeridi'nden fırlatılan bir roketin Tel Aviv'de bir eve isabet etmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralanmıştı.
Hamas roket saldırılarından sorumlu olmadığını söylerken, İsrail ordusu, saatler sonra Gazze'deki Hamas hedeflerini vurmuştu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Sujarric, İsrail'e roket saldırıları sonrası "Bu ciddi ve kabul edilemez bir ihlal" demiş, tüm taraflara da gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınmaları çağrısında bulunmuştu.
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