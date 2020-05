Gazze esnafının "ramazan hareketliliği" beklentisi Kovid-19 nedeniyle hayal kırıklığına dönüştü

AA

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, İsrail ablukasının neden olduğu fakirlik ve işsizlik yüzünden zaten darboğazda olan Gazze'yi ekonomik açıdan daha da zor bir sürece soktu. Bu bağlamda Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, Gazze'de çalışanların yüzde 73'ünün işsiz kaldığını açıkladı.Yıllardır devam eden abluka nedeniyle iyice beli bükülen Filistinliler, her yıl ramazan ayının gelişiyle biraz rahat nefes alma imkanı buluyor; ramazan ayına özel kurulan tezgahlarda yoğun satışlar gerçekleştiriyordu. Ancak bu yıl yaşanan salgın satışlarda ciddi düşüşe neden oldu.- "Salgın, ramazan satışlarımızı vurdu"Gazze kentindeki Fehmi Bey Caddesi'nde yassı kadayıf satan Hasan el-Mısri de koronavirüs salgınının kötü etkilediği esnaftan sadece biri.Çocukları ve torunlarıyla 50 yıldır bu işi yaptığını belirten Mısri, "Bir yandan salgın, diğer yandan insanların ekonomik durumunun daha da kötüleşmesi, ramazan satışlarımızı vurdu. Birçok kişi çarşıya sadece bakınmaya geliyor." dedi.Yassı kadayıfın Gazzelilerin ramazanda en çok aldıkları tatlı olduğunu ifade eden Mısri, "Satışların bu kadar etkileneceğini tahmin etmiyordum. Normalde her gün gelenler artık haftada bir gün geliyor ve az miktarda kadayıf alıyor." diye konuştu.- "Salgın ve gelecek korkusu yüzünden insanlar sadece temel ihtiyaçlarını alıyor"Küçük tezgahında ramazan fanusu ve oyuncak satan Muhammed el-Ketnani de Kovid-19'un abluka ve fakirlik nedeniyle zor bir durumda olan Gazze çarşıları ve esnafını çok kötü etkilediğini dile getirdi.Ketnani, "Ben 30 yaşındayım. Bu yaşıma kadar iyi bir iş bulamadım. Şu tezgahta fanus ve oyuncak satıyorum. Tek işim bu; günlük az bir şeyler kazandırıyor. Geçen ramazanlarda çok iyi satış yapardık ancak bu yıl öyle olmadı. Salgın ve gelecek korkusu yüzünden insanlar sadece temel ihtiyaçlarını satın alıyor." ifadelerini kullandı.- "Bu yıl ramazanın geldiğini anlayamadık, satışlar az"Çarşıda felafil satan Hasan Ebu Asi de bu ramazan ayının öncekilerden çok farklı olduğunu söyledi.Gazzelilerin genelde iftar sofralarında felafil olmasına özen gösterdiğini belirten Ebu Asi, "Her yıl ramazan ayında satışlar zirveye çıkardı. Ancak bu yıl ramazanın geldiğini anlayamadık; satışlar az." dedi.Çarşıya gelen müşteri İbrahim İslim ise sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak için çıktığını belirtti.İslim, "Geleceğimiz meçhul. Virüs yayılır da kriz büyürse bugün kazandığımızı, yarın kazanamayabiliriz." şeklinde konuştu.Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyondan fazla Filistinli, yaklaşık 13 yıldır İsrail tarafından uygulanan gayriinsani abluka nedeniyle çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.