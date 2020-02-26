Gazze'den, İsrail'in ablukayı artıran kararlarına tepki

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Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatması, avlanma mesafesini düşürmesi ve tüccarların çalışma izinlerini iptal etmesinin savaş suçu sayılabilecek toplu bir cezalandırma olduğu belirtildi.

Sınır kapılarının, işgalcinin (İsrail) eline verilmiş ve istediği zaman kapatıp açacağı bir koz olmaması gerektiğine değinilen açıklamada, "Sınır kapıları açık tutulmak hatta kapalı olanları da açılmak üzere yapılmıştır, kısmi olarak açık olanları tamamen kapatılmak için değil." ifadesine yer verildi.

Komite, uluslararası topluma, sınır kapılarının açılması için derhal harekete geçme çağrısı yaptı.

İsrail dün, Refah'ın doğusunda bulunan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı, yakıt ve tıbbi malzeme taşıyan araçlar dışında ticari geçişlere kapatma kararı almıştı.

İsrail önceki gün de Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürmüş ve Gazze'ye yolcu geçişi için kullanılan tek sınır kapısı Beyt Hanun'u (Erez) kapatmıştı.



