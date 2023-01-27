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Haberler Dünya Gazze'den İsrail'e roket saldırısı - Dünya haberleri

Gazze'den İsrail'e roket saldırısı

İsrail ordusu, Gazze'den İsrail'e iki roket fırlatıldığını ve Demir Kubbe hava savunma sisteminin saldırıyı durdurduğunu bildirdi.

Giriş: 27.01.2023 - 01:41 | Güncelleme: ABONE OL
Gazze'den İsrail'e roket saldırısı - Dünya haberleri
HABERTURK.COM

İsrail ordusu, Gazze'den iki roket saldırısı olduğunu gösteren sirenlerin ülkenin güneyinde çaldığını duyurdu.

İsrail'in hava savunma sistemi olan Demir Kubbe tarafından füzelerin durdurulduğu belirtilirken, saldırının İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 9 Filistinliyi öldürmesinin ardından yapılması dikkat çekti.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün sabah saatlerinde düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü.

İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana biri kadın 5'i çocuk toplam 29 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Fotoğraf: AP

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