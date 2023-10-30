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        Haberler Dünya Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail saldırılarında hasar gördü

        Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail saldırılarında hasar gördü

        Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin, İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırılar sebebiyle hasar gördüğü belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 03:46 Güncelleme: 30.10.2023 - 03:46
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        Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail saldırılarında hasar gördü
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        Hastane Müdürü Dr. Subhi Sekkik, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin, çevresini defalarca hedef almasından dolayı hastanede ciddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Gazze'deki kanser hastalarına yönelik tek hastanenin Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi olduğunu kaydeden Sekkik, hastanenin korunması ve İsrail saldırılarının durdurulması için Türkiye'den yardım istedi.

        Hastane çevresine yönelik yoğun bombardıman sırasında hastaların ve sağlık ekibinin yaralandığına dikkati çeken Sekkik, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin acımasızca vurulmak istenmesinin olası olduğunu vurguladı.

        Öte yandan Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Almanya'nın İnsani İşler Özel Temsilcisi Daike Potzl ile Ramallah'ta yaptığı görüşmede, Gazze'deki hastanelerde doluluk oranının yüzde 150'yi bulduğunu ifade etti.

        Şifa Hastanesi'nde hasta sayısının 5 bine ulaştığını belirten Keyle, hastanenin sadece 700 kişi kapasiteli olduğuna işaret etti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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