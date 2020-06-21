Gazze'deki Suriyeli mülteciler UNRWA'dan yardım istedi

AA

UNRWA'nın Gazze ofisi önünde toplanan göstericiler, kurumun 2012 yılından bu yana ödediği, ancak mali sıkıntılar nedeniyle 2018'den beri ödemeyi bıraktığı ev kira bedellerini tekrar karşılamasını talep etti.

Ellerinde, "Kira bedeli haktır, minnet değil", "UNRWA, çocuklarıma yardım et" yazılı dövizler taşıyan eylemciler, mültecilerin sıkıntılarının giderilmesini istedi.

Eylemi düzenleyen Suriye'den Gazze'ye Gelen Mülteciler Topluluğu'nun Başkanı Ziyad Misbah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "UNRWA, mali krizi gerekçe göstererek Suriye'den gelen ailelerin 2012'den beri ödediği kira bedelini 2018'den bu yana karşılamayı bıraktı. Bu hizmetin kesilmesi, söz konusu ailelerin yaşadığı sıkıntıları daha da arttırdı." dedi.

Misbah, bu sığınmacılardan bazılarının biriken borçları nedeniyle hapse düştüğünü, bazı üniversite öğrencilerinin maddi yetersizlik nedeniyle eğitimine devam edemediğini ve çeşitli sorunlar yaşadıklarını belirtti.

Öte yandan UNRWA'nın Gazze Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, ajansın Suriye'den gelen ailelerin kira bedellerini ödemeyi mali kriz nedeniyle bıraktığını, aynı şekilde 2014 yılında İsrail'in Gazze'ye saldırılarında evleri tamamen yıkılan Filistinli ailelerin kira bedellerini ödeme programının da durduğunu aktardı.

Bunların mali krizden ciddi şekilde etkilenen acil durum programlarının bir parçası olduğuna dikkati çeken Ebu Hasene, mültecilerin bunların dışında UNRWA'nın sunduğu eğitim ve sağlık gibi her türlü hizmetten faydalandığını ifade etti.

Suriye'deki savaştan kaçarak Gazze'ye gelen Suriyeli ve Filistinli yaklaşık 160 aile olduğu belirtiliyor.

UNRWA, geçen ay yayınladığı açıklamada, Filistinli mülteciler için donör ülkelere acilen 93,4 milyon dolar destek çağrısında bulunmuştu.

BM Genel Kurulu tarafından 1949'da kurulan UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla Filistinli mülteciye yardım sağlıyor.

ABD'nin UNRWA'ya sağladığı finansal desteği 2018'den bu yana kesmesi uluslararası yardım kuruluşunu sıkıntıya soktu.

,Nour Mahd Ali Abu Aisha