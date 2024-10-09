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        Haberler Dünya Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail kuzeyde katliam yapıyor, insani durum çok kötü | Dış Haberler

        Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail kuzeyde katliam yapıyor, insani durum çok kötü

        Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde başlattığı geniş çaplı saldırıların 4'üncü gününde bölgede katliam yaptığını ve uyguladığı sıkı abluka nedeniyle insani durumun çok kötü olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 00:40 Güncelleme: 09.10.2024 - 00:40
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        'İsrail Gazze'nin kuzeyinde katliam yapıyor'
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        Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Beyt Lahiye ve Cibaliya'da 4 gündür düzenlediği geniş çaplı saldırılar ve gıda, su, ilaç girişini engellediği sıkı abluka nedeniyle bölgede insani durumun her geçen saat daha da kötüleştiği belirtildi.

        İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde sivilleri hedef aldığı katliamlarda onlarca kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı vurgulandı.

        İsrail ordusun sivil savunma ve sağlık ekiplerini de hedef aldığı, ekiplerin bombalanan bölgelere ulaşmalarına izin verilmediği, dolayısıyla katledilen Filistinlilerin naaşlarının sokaklarda veya enkaz altında kaldırılmayı beklediği ifade edildi.

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        Uluslararası kuruluşlardan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivillere uygulanan soykırımın son bulması için İsrail'e baskı yapmaları istendi.

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 200 bini aşkın Filistinliden, katliam yapacağı tehdidiyle evlerini boşaltmalarını ve bölgeden göç etmelerini istediği aktarıldı.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığının akşam saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki "Kemal Advan", "Endonezya" ve "El-Avde" hastanelerinin boşaltılmasını istemiş aksi takdirde Şifa Hastanesi'nde yaşanan yıkım, ölüm ve gözaltıların burada da tekrarlanacağı tehdidinde bulunmuştu.

        "FİLİSTİNLİLERİ SÜRGÜN ETMEYE ÇALIŞIYOR"

        Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeni kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlileri zorla yerlerinden çıkarmaya çalışıyor.

        İsrail saldırıları, başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiye bölgelerinde yoğunlaşıyor.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve İran'a vereceği muhtemel karşılık beklenirken Gazze'nin kuzeyinde yeni bir şiddet ve göç dalgası başlatması dikkati çekiyor.

        Uluslararası toplum, İsrail'in şiddetinin yayıldığı diğer alanları tartışırken Gazze'nin kuzeyindeki bu yeni hamlenin, İsrail'de bazı milletvekilleri ve bakanların, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yaptığı Gazze Şeridi'nin kuzeyini "sivilden arındırılmış kapalı askeri bölge" ilan etmesi çağrısının ardından geldiği belirtiliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #gazze
        #israil
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