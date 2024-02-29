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        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Kuzeyde herhangi bir sağlık hizmeti kalmadı

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Kuzeyde herhangi bir sağlık hizmeti kalmadı

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, akaryakıt bulunamayan Kemal Advan Hastanesinin hizmet dışı kalması sonucu Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlar için herhangi bir sağlık hizmetinin kalmadığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 02:34 Güncelleme: 29.02.2024 - 02:34
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        "Gazze'nin kuzeyinde herhangi bir sağlık hizmeti kalmadı"
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        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin de son olarak hizmet dışı kaldığı belirtildi.

        Açıklamada, akaryakıt bulunamayan ve jeneratörleri çalıştırılamayan Kemal Advan Hastanesindeki faaliyetlerin tamamen durması nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlara herhangi bir sağlık hizmeti sağlanamadığı bildirildi.

        AA'nın haberine göre açıklamada, "Kemal Advan Hastanesindeki elektrik jeneratörünün yakıt sıkıntısı nedeniyle durduğu, bölge sakinlerine diyaliz, yoğun bakım, çocuk ünitesi, dahiliye, kardiyoloji, genel cerrahi, geceleme ve pediatri acil servislerinde hizmet verilemeyeceği" ifade edildi.

        İsrail ordusunun 146 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani felaket yaşanıyor.

        Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

        İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

        İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 954 Filistinli öldürüldü, 70 bin 325 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 242'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 582 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

        Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 406 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 212 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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