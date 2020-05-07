Gazze'deki Polis Akademisi yeni mezunlarını verdi

Polis Akademisi tarafından düzenlenen resmi törende, üniversite mezunu, rütbeli polis memuru adayı 45 öğrenci, eğitimlerini tamamlamalarının ardından mezuniyet belgelerini aldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle mezunların yakınlarının dahi yer almadığı tören dışarıdan katılıma kapalı yapıldı.
Yeni mezunlar, törende operasyon düzenleme, suçluları etkisi hale getirme ve savunma tekniklerinden oluşan özel gösteriler sergiledi.
Gazze'deki İçişleri Bakan Yardımcısı Tevfik Ebu Naim, törende yaptığı konuşmada, yeni mezunlara başarılar diledi.
- Salgın yeni bir abluka oluşturdu
Konuşmasında Kovid-19 ile mücadelenin önemine değinen Ebu Naim, salgının zaten yıllardır abluka altında tutulan Gazze Şeridi için yeni bir abluka daha oluşturduğunu ifade etti.
Bu şartlar altındaki Gazze'de hizmet sektörünün çökmesiyle oluşacak etkinin bölgeyle sınırlı kalmayacağı uyarısında bulunan Ebu Naim, Gazze'nin hem abluka hem de salgın karşısında yalnız bırakılmasıyla yaşanacak sıkıntıların yakın gelecekte herkesi etkileyeceğini belirtti.
Ebu Naim ayrıca salgın nedeniyle Mısır'da kalan Filistinlilerin bölgeye girişi için gelecek günlerde Refah Sınır Kapısı'nın açılması kapsamında hazırlıkların yapıldığını kaydetti.
Hükümet Çalışmalarını İzleme Komitesi Başkanı Muhammed Avad ise devlet kurumlarının Filistinlilerin güvenliğini sağlamak için çalıştığını, salgınla mücadele kapsamında imkanlarını seferber ettiğini ifade etti.
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!