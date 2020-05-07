Gazze'deki Polis Akademisi yeni mezunlarını verdi

AA

Polis Akademisi tarafından düzenlenen resmi törende, üniversite mezunu, rütbeli polis memuru adayı 45 öğrenci, eğitimlerini tamamlamalarının ardından mezuniyet belgelerini aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle mezunların yakınlarının dahi yer almadığı tören dışarıdan katılıma kapalı yapıldı.

Yeni mezunlar, törende operasyon düzenleme, suçluları etkisi hale getirme ve savunma tekniklerinden oluşan özel gösteriler sergiledi.

Gazze'deki İçişleri Bakan Yardımcısı Tevfik Ebu Naim, törende yaptığı konuşmada, yeni mezunlara başarılar diledi.

- Salgın yeni bir abluka oluşturdu

Konuşmasında Kovid-19 ile mücadelenin önemine değinen Ebu Naim, salgının zaten yıllardır abluka altında tutulan Gazze Şeridi için yeni bir abluka daha oluşturduğunu ifade etti.

Bu şartlar altındaki Gazze'de hizmet sektörünün çökmesiyle oluşacak etkinin bölgeyle sınırlı kalmayacağı uyarısında bulunan Ebu Naim, Gazze'nin hem abluka hem de salgın karşısında yalnız bırakılmasıyla yaşanacak sıkıntıların yakın gelecekte herkesi etkileyeceğini belirtti.

Ebu Naim ayrıca salgın nedeniyle Mısır'da kalan Filistinlilerin bölgeye girişi için gelecek günlerde Refah Sınır Kapısı'nın açılması kapsamında hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

Hükümet Çalışmalarını İzleme Komitesi Başkanı Muhammed Avad ise devlet kurumlarının Filistinlilerin güvenliğini sağlamak için çalıştığını, salgınla mücadele kapsamında imkanlarını seferber ettiğini ifade etti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.