Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Gazze'deki insani felaket kabul edilemez" | Dış Haberler

        Macron'dan Gazze açıklaması

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de yaşanan insani duruma dikkat çekerek "Birleşmiş Milletler'in (BM) duyurduğu kıtlık durumunun, insani yardımın engellenmesinin bir sonucu olduğu çok açık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 18:57 Güncelleme: 29.08.2025 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gazze'deki insani felaket kabul edilemez"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletler'in (BM) duyurduğu kıtlık durumunun, insani yardımın engellenmesinin bir sonucu olduğu çok açık." dedi.

        Fransa'nın Toulon kentinde Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in katılımıyla Alman-Fransız Ortak Bakanlar Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Macron, Merz ve Alman bakanları Toulon'da ağırlamaktan memnun olduğunu söyledi.

        Merz'le birlikte Alman-Fransız Savunma ve Güvenlik Konseyi'ni de toplayacaklarını kaydeden Macron, toplantı sırasında teknik konularla ilgili 8 ortak metinde anlaştıklarını ve 20 kilit projeyi tamamladıklarını aktardı.

        Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında tıpkı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gibi barışı istediklerini belirterek, son günlerdeki saldırılarda Ukraynalı sivillerin etkilendiğini kaydetti.

        REKLAM

        Macron, ek yaptırımlarla baskı kurarak Rusya'nın müzakere masasına oturmasını istiyor

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş konusundaki tutumuna da değinen Macron, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Başkan Putin'in uluslararası zirvelerde takındığı tutum ve sahadaki gerçekler arasındaki uçurum, onun ne kadar samimiyetsiz olduğunu gösteriyor. Gelecek günler belirleyici olacak, (ABD) Başkan Trump ve Başkan Zelenskiy'le görüşmeleri gerçekleştirmek için belirlediğimiz sürenin sonuna gelinecek. Rusya'yı müzakere masasına yeniden dönmeye zorlamak için hem bizim hem de ABD'nin ek yaptırımlarının uygulanması için baskı yapmaya devam edeceğiz."

        "İsrail ve Filistinliler için kalıcı bir barış yalnızca 2 devletli çözüm çerçevesinde sağlanabilir"

        Merz'le Orta Doğu'daki durumu da görüştüklerini dile getiren Macron, "Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin kabul edilemez olduğunu söylemek istiyorum. Birleşmiş Milletler'in duyurduğu kıtlık durumunun, insani yardımın engellenmesinin bir sonucu olduğu çok açık." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Macron, İsrail'in saldırılarının sona ermesi, insani yardımın ulaştırılması ve tüm tarafların dahil olduğu görüşmeyle barışın sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze Şeridi'nde derhal ateşkesin yanı sıra İsrail ve Filistinliler için kalıcı bir barış yalnızca iki devletli çözüm çerçevesinde sağlanabilir." dedi.

        Merz'in Gazze'de kullanılma ihtimali olan silahların ihracatını durdurma kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Macron, İran'ın nükleer yükümlülüklerini yerine getirmemekte ısrar etmesi durumunda bu ülkeye karşı snapback mekanizmasını yeniden devreye sokacaklarını kaydetti.

        Macron, İran'ın gelecek haftalarda ciddi ve şeffaf bir müzakereye başlaması halinde bu mekanizmayı devreye sokmayı erteleyebileceklerine işaret ederek, Alman-Fransız Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısında uzun menzilli füze üretmek gibi birçok stratejik meseleyi ele alacaklarını söyledi.

        Avrupa Birliği’nin (AB) ana ortaklarına kıyasla rekabet gücünün azaldığının yaygın biçimde belgelendiğini gözlemlediklerini belirten Macron, Avrupa’nın dijital alandaki egemenliğini korumaya kararlı olduklarını ifade etti.

        Macron, AB'nin rekabet gücünü güçlendirmenin yanı sıra adil ve eşit rekabet koşulları sağlamak amacıyla yeni bir ticaret politikası gündemi üzerinde çalıştıklarını anlatarak, "Göç ve sivil güvenlik konusunda ikili işbirliğimizi güçlendirmeye karar verdik." dedi.

        Bir gazetecinin istifa edip etmeyeceğine yönelik soruya Macron, "Demokrasiye inanıyorum, insanların belirli bir görev süresine oy vermesinden oluşuyor." dedi.

        Son olarak Macron, Fransızların kendisine verdiği bu göreve, süresi dolana kadar devam edeceğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        Damadına kurşun yağdırdı!
        Damadına kurşun yağdırdı!
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        'Special One' dibi gördü!
        'Special One' dibi gördü!
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplandı!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplandı!
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Habertürk Anasayfa