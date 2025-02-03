Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Gazze'deki hükümet: İsrail yardım girişini engelliyor | Dış Haberler

        Gazze'deki hükümet: İsrail yardım girişini engelliyor

        Gazze'deki hükümet, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek şehre yardım girişlerini engellediğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 20:03 Güncelleme: 03.02.2025 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'deki hükümet: İsrail yardım girişini engelliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gazze'deki hükümet, İsrail'in Hamas ile yaptığı ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini engellediğini ve geciktirdiğini duyurdu.

        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in imzaladığı ateşkes anlaşmasına uymadığı, ateşkes kapsamındaki insani protokolü geciktirdiği belirtildi.

        Gazze'de İsrail saldırılarının sebep olduğu insani krize dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani protokole rağmen Filistinlilerin acil ihtiyaç duyduğu barınma, gıda ve insani yardımların Gazze'ye girişini engellediği aktarıldı.

        Ateşkes kapsamındaki insani protokole göre Gazze'ye 60 bin karavan, 200 bin çadır, 7 gün boyunca 50'si yakıt olmak üzere günlük 600 yardım tırının yanı sıra insani ve tıbbi yardımlar ile sivil savunma görevlilerinin ihtiyaç duyduğu ekipmanların ulaştırılması gerektiği hatırlatıldı.

        REKLAM

        Açıklamada, "Ancak işgalci İsrail, engeller çıkararak insani protokolün uygulanmasını geciktiriyor. Bu durum Gazze'deki insani krizi daha da ağırlaştırıyor ve sivil halkın sıkıntılarını artırıyor." ifadesi kullanıldı.

        İsrail'in Gazze'ye çeşitli yardım ve ekipmanların ulaştırılmasını engellemesinin ciddi yansımaları ile olumsuz etkilerinin olacağı aktarıldı.

        Açıklamada, İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmemesinden ortaya çıkacak sonuçlardan İsrail ve ABD yönetimi sorumlu tutuldu.

        Ateşkesin garantörü ülkelere ve uluslararası kesimlere sorumluluklarını etkili bir şekilde üstlenme ve ateşkes kapsamındaki insani protokol hükümlerinin engelsiz bir şekilde uygulanması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

        Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

        Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

        Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

        REKLAM

        Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat’ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

        Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

        Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 15 aydan uzun süre devam ettirdiği saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gaziantep'te heyecan sürüyor!
        Gaziantep'te heyecan sürüyor!
        Evinde başı kesilerek öldürüldü; eşi gözaltına alındı
        Evinde başı kesilerek öldürüldü; eşi gözaltına alındı
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Aşağılık saldırgana tutuklama kararı!
        Aşağılık saldırgana tutuklama kararı!
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk Anasayfa