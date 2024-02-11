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        Haberler Dünya Gazze'deki hükümet: Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insani durum "felaket" aşamasını geçti

        Gazze'deki hükümet: Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insani durum "felaket" aşamasını geçti

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, Gazze'deki hükümet Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki durumun "felaket" aşamasını geçtiğini bildirdi. İsrail'in insani yardım tırlarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere ulaşmasını engellediği ve bazı ailelerin iki günde bir yarım öğün yemek yediği ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 16:41 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:41
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        "Gazze'deki durum felaket aşamasını geçti"
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        Gazze'deki hükümet, İsrail'in 128 gündür aralıksız saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insani durumun "felaket" aşamasını geçtiği uyarısında bulundu.

        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde bazı aileler iki günde bir yarım öğün yemek yiyor. Kuzeyde yaşayanlar ise soykırım savaşı nedeniyle yiyecek yem bile bulamıyor." ifadelerini kullandı.

        İsrail'in insani yardım tırlarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere ulaşmasını engellediğini belirten Sevabite, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insani durum felaket aşamasını geçti." dedi.

        Yaşananlardan, Gazze Şeridi'ni abluka altına alan ve yardımın ulaşmasını engelleyen İsrail'in sorumlu olduğunu vurgulayan Sevabite, "işgalin sivillere yönelik saldırılarının durdurulması, savaşın sona erdirilmesi ve İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kaldırması için baskıda bulunması" çağrısı yaptı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 64 Filistinli öldürüldü, 67 bin 611 kişi yaralandı.

        Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        Yerinden edilen Filistinliler, hastanelerde, barınma merkezlerinde, saldırılardan kaçarak güvenli bölge arayışıyla yollarda İsrail ordusunun hedefi oluyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #gazze
        #israil
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