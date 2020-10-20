Gazze'deki Filistinli mülteciler UNRWA'dan hizmetlerde azalma yaşanmamasını istedi

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UNRWA'ya bağlı bir merkez önünde bir araya gelen mülteciler, kurumun hizmetlerini sürdürmesi taleplerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

Filistinli gruplar ve halk komiteleri adına eylemde konuşma yapan Ferin en-Niran, "UNRWA'yı hizmetleri olumsuz etkileyecek bir adım atmaması konusunda uyarıyoruz." dedi.

Hizmetlerdeki herhangi bir azalma ya da kısıtlamayı, ABD ve İsrail'in Filistin meselesini tasfiye çabaları kapsamında değerlendireceklerini aktaran Niran, bu türden bir azaltmanın, abluka ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik durumun kötüleştiği Gazze'de ciddi olumsuz yansımaları olacağını kaydetti.

UNRWA, 29 Eylül'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gıda yardımı dağıtım mekanizmasını yeniden genişletmeye başlamış, 24 Ağustos'ta çalışmaları askıya alınan 11 sabit yardım dağıtım merkezinin yeniden hizmete açıldığını duyurmuştu.

Ancak kurumdan 13 Ekim'de yapılan bir sonraki açıklamada, Kovid-19 salgınında yaşanan ikinci dalga nedeniyle kurum bütçesinde oluşan 130 milyon dolarlık açığın sonuçları konusunda uyarıda bulunulmuştu.

BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden kısa süre sonra Amerika'nın UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.