Gazze'de yüz yüze eğitime Kovid-19 tedbirleriyle "kısmen" başlandı

AA

Gazze'deki Eğitim Bakanlığı İdari İşler Genel Müdürü Raid Salhiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 124 okuda yaklaşık 36 bin öğrencinin yüz yüze eğitime başladığını belirtti.

Salhiye, Kovid-19 vakalarının yüksek seyrettiği "kırmızı bölgeler" dışındaki okulların açıldığına dikkati çekti.

Açılan okullarda sosyal mesafe, maske ve temizlik gibi önlemlere bağlı kalındığını kaydeden Salhiye, Bakanlığın bu süreçte okulları aşamalı olarak güvenli şekilde açmayı planladığını ifade etti.

Gazze'de 24 Ağustos'ta ilk kez karantina merkezleri dışında Kovid-19'a rastlanılması nedeniyle bütün okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti.

Son verilere göre, Gazze'de Kovid-19 nedeniyle toplam 24 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 839 vaka kaydedildi