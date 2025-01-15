Gazze'de varılan ateşkesin detayları

Habertürk’e bilgi veren Katarlı diplomatik kaynaklar, Gazze'deki ateşkesin detaylarını açıkladı.

Katarlı diplomatik kaynaklara göre ateşkesin detayları şu şekilde:

Birinci Aşama (42 Gün):İki taraf arasında karşılıklı askeri operasyonların geçici olarak askıya alınması. İsrail kuvvetleri, Gazze Şeridi’nin tüm bölgelerinde, Gazze Vadisi (Netsarim Koridoru ve Kuveyt Meydanı dahil) boyunca sınır bölgesine çekilecek ve yerleşim yerlerinden uzaklaşacaktır.

• Gazze Şeridi’nde askeri ve keşif amaçlı hava faaliyetleri günlük 10 saat süreyle ve esirlerin serbest bırakıldığı günlerde 12 saat süreyle askıya alınacaktır.

• Yerinden edilmiş kişilerin ikamet alanlarına dönüşü ve Gazze Vadisi’nden (Netsarim Koridoru ve Kuveyt Meydanı) çekilme.

• 7. Gün: İsrail kuvvetleri, tamamen Salahaddin Caddesi’nin doğusuna çekilecek, askeri alanlar ve tesisler tamamen kaldırılacak. Yerinden edilmiş kişiler silahsız olarak evlerine dönmeye başlayacak, Gazze Şeridi genelinde serbest dolaşım sağlanacak ve insani yardım Rashid Caddesi üzerinden kesintisiz olarak girecek.

• 22. Gün: İsrail kuvvetleri, merkezi Gazze Şeridi’nden (özellikle Netsarim Koridoru ve Kuveyt Meydanı) sınır bölgesine çekilecek. Yerinden edilmiş kişiler evlerine dönmeye devam edecek. • İnsani Yardım: İlk günden itibaren 600 kamyonluk yardım malzemesi ve yakıt sağlanacak (günde 50 yakıt kamyonu dahil).

• İlk aşamada Hamas, kadınlar, çocuklar (19 yaş altı asker olmayanlar), yaşlılar (50 yaş üstü), yaralı ve hasta siviller dahil olmak üzere 33 İsrailli esiri serbest bırakacak.

• İsrail, her bir İsrailli esir için Hamas’ın listesine göre belirlenen 30 kadın ve çocuk mahkumu serbest bırakacak.

• Takas Programı: İlk gün 3 İsrailli sivil rehine serbest bırakılacak. 7. günde 4 rehine daha serbest bırakılacak ve her 7 günde bir 3 rehine serbest bırakılacak.

Sürdürülebilir bir sükunet ilan edilecek ve kalan İsrailli siviller ve askerler için esir ve mahkum değişimi yapılacak. İsrail kuvvetleri Gazze Şeridi’nden tamamen çekilecek.

Taraflar arasında cenazelerin ve kalıntıların değişimi yapılacak. Gazze’nin yeniden inşa planı, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler gözetiminde uygulanacak.

Garantörler: Katar, Mısır, ABD.

Katar Başbakanından açıklamalar

Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri, Gazze konusunda bir anlaşmaya vardıklarını duyurmaktan memnuniyet duymaktadır.

• Bu müzakerelerin ilerlemesine katkı sağlayan çabaları için ortaklarımız Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri’ne teşekkür ediyorum. Her iki müzakere tarafının onayı ile bu gece uygulama detaylarının tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. Anlaşmanın uygulanması 19 Ocak Pazar günü başlayacaktır. Anlaşmanın ikinci ve üçüncü aşamalarına ilişkin detaylar, ilk aşamanın tamamlanmasının ardından açıklanacaktır.

Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını sağlamak için çalışacaklardır. Hamas ve İsrail ile ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik adımlar üzerinde çalışıyoruz.

• Bu anlaşma barışı getirecek ve sorumluluk artık anlaşmanın iki tarafına aittir.

• Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri’nden ekipler, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını izlemek için görev alacaktır.

• Ateşkes anlaşmasının uygulanmasını takip etmek ve meydana gelebilecek ihlalleri izlemek için mekanizmalar oluşturulacaktır.

Anlaşmanın diğer detayları ise şu şekilde:

▪️Katar Başbakanı, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabalara son bir ivme kazandırmak için Hamas müzakerecileriyle bir araya geldi.

▪️Katar Başbakanı, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabalara son bir ivme kazandırmak için İsrail heyetiyle bir araya geldi.

▪️Anlaşma, Katar ve Mısır’ın gözetiminde, Gazze’nin güneyinden kuzeyine göç edenlerin dönüşünü içeriyor.

▪️Anlaşmaya göre, Netsarim Koridoru’ndan çekilme aşamalı olarak gerçekleşecek.

▪️Hamas, arabulucular aracılığıyla İsrail’in çekileceği alanların bir takvimle belirlenmesini talep etti.

▪️İsrail ordusu, anlaşmanın ilk aşamasında Gazze sınırlarına 700 metre derinliğinde çekilecek.

▪️Anlaşmanın ilk aşamasında 33 İsrailli esirin serbest bırakılması planlanıyor.

▪️Anlaşmanın ilk aşamasında, İsrail yaklaşık 2 bin Filistinli mahkumu serbest bırakacak, bunlardan 250’si müebbet hapis cezası almış mahkumlardan oluşuyor.