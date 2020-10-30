Gazze'de üniversite mezunu işsiz kadınlar, tarıma yöneldi

Han Yunus kentine bağlı Huzaa beldesinde yaşayan kadınlar, İsrail sınırına 500 metre uzaklıkta yer alan ekime elverişli geniş arazilerin bulunduğu beldede kiraladıkları araziyle kendileri için küçük ölçekli bir proje geliştirdi.
Üniversitenin Temel Eğitim Bölümü'nden mezun olan Esil en-Neccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarıma yönelme fikrinin, işsizliğe çözüm bulma ve içinde bulundukları ekonomik şartları iyileştirme düşüncesinden doğduğunu söyledi.
Mezun olduğu alanda 5 yıldan beri iş aradığını ancak bulamadığını belirten Neccar, 2 arkadaşıyla birlikte bölgenin temel geçim kaynağı olan tarıma yöneldiklerini kaydetti.
Neccar, yaptıkları araştırmalar sonucu, çok vakit ve emek gerektirmediği için bezelye yetiştirmeye karar verdiklerini ve evlerine yakın 3 dönümlük bir arazi kiraladıklarını dile getirdi.
- İsrail'in ihlalleri, kadınları korkutuyor
Üniversitede eğitimini aldıkları alanlarda iş bulmayı hayal ederken çiftçiliğe başlayan genç kadınlar, ilk iş tecrübelerinin, İsrail'in, sınıra yakın tarım arazilerindeki çiftçilere yönelik ihlalleri nedeniyle sekteye uğramasından endişe ediyor.
Kiraladıkları araziye su şebekesi kurmak için çalıştıkları sırada İsrail askerlerinin kendilerine ateş açtığını anlatan Neccar, "Çok korktuk ama ekmek parası için çalışmaya devam etmek zorunda kaldık." dedi.
Neccar, İsrail'in zehirli böcek ilaçları sıkarak mahsullere zarar vermesinden de korktuklarını söyledi.
- Ekonomik şartlara meydan okuyorlar
Finans, Bankacılık ve Muhasebe Bölümü mezunu Nadin Ebu Revek ise başlattıkları projenin gerek kendi gerekse arkadaşlarının ailelerinden destek gördüğünü kaydetti.
İngilizce Ticaret Bölümü mezunu Gayda Kaddih de tarımla uğraşma fikrini kabul etmesinde okuduğu alanda iş bulamamasının etkili olduğunu söyledi.
Küçüklükten beri tarlada ailelerine yardım ettiklerini ve edindikleri tecrübenin bu işe girişirken kendilerini cesaretlendirdiğini aktaran Kaddih, "Bu, aslında İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de bize dayatılan ekonomik şartlara bir meydan okuma çabası." ifadesini kullandı.
Kaddih, bu projenin, tarım sektörüyle bağlantılı başka projeler çerçevesinde tüm üniversite mezunlarını kapsayacak bir sahaya dönüşmesini istediklerini vurguladı.
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, her 5 kişiden 4'ünün mali yardıma muhtaç olduğu Gazze'de üniversite mezunları da İsrail'in 2006'dan bu yana uyguladığı abluka nedeniyle iş bulmakta sıkıntı yaşıyor.
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