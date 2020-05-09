Gazze'de ramazan davulcuları koronavirüs gölgesinde sahur geleneğini sürdürüyor

AA

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ramazan ayının vazgeçilmezlerinden davulcular, sahur mesailerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde sürdürüyor.

Ramazan geleneğini sürdüren Gazzeli davulcular, gece sokaklarda davul çalıp mani söyleyerek, halkı sahura kaldırıyor.

Gazze'nin Refah kentinde fes ve yeleklerini giyen Abdulhalık Atvan ve arkadaşı Muhammed Şaat, Yibna ve eş-Şuut mülteci kampı sokaklarında halkı ilahiler söyleyerek uyandırıyor.

Davul sesleri ve ilahileri duyan birçok vatandaş ise evlerinin pencere ve kapısına çıkarak iki davulcu arkadaşı selamlıyor.

Atvan, gece yolculuğunda kendisine eşlik eden AA muhabirine duygularını şöyle anlattı:

"İnsanlar kamplardaki dar evlerde yaşıyor. Elektrik kesintisi ve sıcak havadan dolayı bazıları yatmaz ve evlerinin önünde vakit geçirirler. Buna rağmen insanları sahura uyandırmak beni çok mutlu ediyor. Gazzelilerin de bundan zevk aldığını hissediyorum."

- Koronavirüse rağmen gelenek yaşatılıyor

Bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir durumdan geçtiklerini söyleyen Atvan, salgından dolayı bu ramazan neredeyse çıkmayacaklarını ancak "geleneği yaşatmak ve insanları olabildiğince memnun etmek için" gereken tedbirleri aldıktan sonra çıkmaya karar verdiklerini söyledi.

Bu işi arkadaşıyla gönüllü olarak yaptıklarını ifade eden Atvan, insanların ara sıra verdikleri küçük hediyeleri ve ikramları kabul ederek onları kırmak istemediklerini dile getirdi.