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        Haberler Dünya Gazze'de İsrail saldırılarından kaçan 35 bin kişi Şifa Hastanesi'ne sığındı - Dünya haberleri

        Gazze'de İsrail saldırılarından kaçan 35 bin kişi Şifa Hastanesi'ne sığındı

        Gazze Şeridi'nde İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinlinin Şifa Hastanesi'ne sığındığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 02:37 Güncelleme: 14.10.2023 - 02:37
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        35 bin kişi Şifa Hastanesi'ne sığındı
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        Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Selime, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Ebu Selime, İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinlinin evlerini terk ederek Şifa Hastanesi ve çevresine sığındığını ifade etti.

        Bakanlığın Facebook sayfasında ayrıca, evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmaya çalışan Filistinlilerin yollarda hedef alındığı görüntüler paylaşıldı. Filistinlileri kurtarmaya çalışan ilk yardım ekiplerinin saldırıya uğradığı anlar da görüntülere yansıdı.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine geçmelerini istemiş ve bunun ardından binlerce kişi Şifa Hastanesine sığınmaya başlamıştı.

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        İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

        Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

        Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

        Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

        Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614’ü çocuk, 370’i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

        Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim’den bu yana, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 51 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #israil
        #Filistin
        #gazze
        #şifa hastanesi
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