Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Gazze'de İsrail saldırılarında ölen gazetecilerin sayısı 86 oldu

        Gazze'de İsrail saldırılarında ölen gazetecilerin sayısı 86 oldu

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu 2 gazetecinin daha öldüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 22:59 Güncelleme: 11.12.2023 - 22:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze saldırılarında ölen gazetecilerin sayısı 86 oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, yaptığı açıklamada, iki gazetecinin daha İsrail saldırıları sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 86'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, "İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik suikastları, Filistin anlatısını karartmak ve gerçeği gizlemek amacıyladır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, hayatını kaybeden gazetecilerin kimliklerine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Başkandan hakeme saldırı!
        Başkandan hakeme saldırı!
        TFF olağanüstü toplanıyor!
        TFF olağanüstü toplanıyor!
        ABD'den İsrail'e: Endişeliyiz
        ABD'den İsrail'e: Endişeliyiz
        Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!
        Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama
        Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama
        O saldırgan yakalandı: İşte ilk ifadesi!
        O saldırgan yakalandı: İşte ilk ifadesi!
        Fenerbahçe Rade Krunic için ısrarlı
        Fenerbahçe Rade Krunic için ısrarlı
        Aslan'ın ödülü dev gelir!
        Aslan'ın ödülü dev gelir!
        PISA ortaya koydu! Akran zorbalığı o ülkelerin hepsinde var
        PISA ortaya koydu! Akran zorbalığı o ülkelerin hepsinde var
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Habertürk Anasayfa