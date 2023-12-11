Gazze'de İsrail saldırılarında ölen gazetecilerin sayısı 86 oldu
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu 2 gazetecinin daha öldüğü bildirildi.
Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, yaptığı açıklamada, iki gazetecinin daha İsrail saldırıları sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 86'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, "İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik suikastları, Filistin anlatısını karartmak ve gerçeği gizlemek amacıyladır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, hayatını kaybeden gazetecilerin kimliklerine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.